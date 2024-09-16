Конашевская (Агеева) Фруза (Ефросинья) Егоровна
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агеев Егор Иванович
Мать: Агеева Надежда
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барташевич (Конашевская) Тамара Викентьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конашевский Викентий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак