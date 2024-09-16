Конашевская (Агеева) Фруза (Ефросинья) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конашевская (Агеева) Фруза (Ефросинья) Егоровна

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агеев Егор Иванович

Мать: Агеева Надежда

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барташевич (Конашевская) Тамара Викентьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конашевский Викентий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак

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