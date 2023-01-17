Гранкина (Скворцова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гранкин Григорий
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гранкин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранкин Григорий
Смерть
Неизвестно