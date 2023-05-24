Сбоев Семен Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбоев Семен Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сбоев Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сбоева Ксения Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сбоев Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сбоева Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сбоева Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сбоев Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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