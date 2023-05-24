Сбоев Семен Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сбоев Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сбоева Ксения Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сбоева Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сбоева Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сбоев Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно