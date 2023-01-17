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Поляков Виталий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Поляков Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Полякова Светлана Васильевна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1987

Сын: Поляков Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Полякова Светлана Васильевна

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Светлана Васильевна

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