Поляков Виталий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1983
Сын: Поляков Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Полякова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1987
Сын: Поляков Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Полякова Светлана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно