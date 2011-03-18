Мухаматгаянова (Закирова) Аясофья Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматгаянова (Закирова) Аясофья Шакировна

Место рождения

Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Асавды

Дата рождения

21.01.1938

Дата смерти

18.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1938

Отец: Закиров Шакир Мухаматзакирович

Мать: Закирова Факиха

Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Асавды
Бракосочетание
15.09.1958

Муж: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович

Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Верхние Татышлы
Рождение ребёнка
10.05.1959

Сын: Мухаматгаянов Рафаил Миннигалиевич

Отец ребёнка: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович

с.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
07.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович

д.Нижние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
16.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович

с. Нижние Татышлы Татышлинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович

Смерть
18.03.2011
Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уядыбаш
Ушла из этой жизни в пятницу 04 ч. утра. Рядом с нею были муж и дочь Жаннат. Похоронили в субботу Уядыбаш зыяратында.
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