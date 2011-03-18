Мухаматгаянова (Закирова) Аясофья Шакировна
Место рожденияБашкортостан, Татышлинский р-н, д. Асавды
Дата рождения21.01.1938
Дата смерти18.03.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1938
Отец: Закиров Шакир Мухаматзакирович
Мать: Закирова Факиха
Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Асавды
Бракосочетание
15.09.1958
Башкортостан, Татышлинский р-н, с. Верхние Татышлы
Рождение ребёнка
10.05.1959
Сын: Мухаматгаянов Рафаил Миннигалиевич
Отец ребёнка: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович
с.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
07.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович
д.Нижние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
16.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович
с. Нижние Татышлы Татышлинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2011
Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уядыбаш
Ушла из этой жизни в пятницу 04 ч. утра. Рядом с нею были муж и дочь Жаннат. Похоронили в субботу Уядыбаш зыяратында.