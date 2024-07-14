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Ситников Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ситников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Федосова (Ситникова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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