Ситников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ситников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Федосова (Ситникова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ситникова (Клементьевская) Татьяна Алексеевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно