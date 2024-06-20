Банных Наталья Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 26 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2089об двор № 102
Рождение ребёнка
25.05.1838 ст.
Отец ребёнка: Банных Афанасий Федосеевич
Смерть
Неизвестно