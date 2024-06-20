Банных Наталья Перфильевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Наталья Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1836 ст.

Муж: Банных Афанасий Федосеевич

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 26 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2089об двор № 102
Рождение ребёнка
25.05.1838 ст.

Сын: Банных Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Банных Афанасий Федосеевич

Смерть
Неизвестно

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