Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1927

Дата смерти

22.12.1994

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1927

Отец: Родионов Яков Родионович

Мать: (Родионова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
31.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Иван Леонович

Рождение ребёнка
31.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Иван Леонович

Смерть
22.12.1994

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