Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1927
Дата смерти22.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1927
Рождение ребёнка
31.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Иван Леонович
Рождение ребёнка
31.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Иван Леонович
Смерть
22.12.1994