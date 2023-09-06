Холявко Григорий
Место рождения
Дата рождения01.05.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
Отец: Холявко Дмитрий
Мать: Холявко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко (Холявко) Татьяна
Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявко Сергей
Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Холявко) Елена
Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Холявко) Светлана
Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия
Смерть
Неизвестно