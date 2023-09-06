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Холявко Григорий

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Место рождения

Богодухов, Харківська область

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: Холявко Дмитрий

Мать: Холявко Анна

Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко (Холявко) Татьяна

Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявко Сергей

Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Холявко) Елена

Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Холявко) Светлана

Мать ребёнка: Холявко (Носенко) Лидия

Смерть
Неизвестно

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