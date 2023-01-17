Родченкова-Чернухина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Чернухина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чернухина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Чернухина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно