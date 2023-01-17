Родченкова-Чернухина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Чернухина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чернухина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Чернухина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чернухин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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