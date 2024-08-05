Аграфена (Агриппина) Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена (Агриппина) Федотовна

Аграфена (Агриппина) Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион Саввич

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Авдотья Ларионовна

Отец ребёнка: Илларион Саввич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Саввич

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Илларион Саввич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.