Аграфена (Агриппина) Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илларион Саввич
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Авдотья Ларионовна
Отец ребёнка: Илларион Саввич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Саввич
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Илларион Саввич
Смерть
Неизвестно