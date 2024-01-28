Курзина Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Курзина) Александра Савельевна
Отец ребёнка: Курзин Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Курзин Василий Савельевич
Отец ребёнка: Курзин Савелий Андреевич
Смерть
Неизвестно