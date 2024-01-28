Курзина Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина Мария Владимировна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Курзина) Александра Савельевна

Отец ребёнка: Курзин Савелий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Курзин Василий Савельевич

Отец ребёнка: Курзин Савелий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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