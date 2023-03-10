Яков Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Карп Васильев

Мать: Акулина Егорова

Смерть
1820
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