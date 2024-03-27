(Абдряхимова) Фятхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Абдряхимова) Фятхия

(Абдряхимова) Фятхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абускеев Абушахман

Рождение ребёнка
10.08.1858

Сын: Абушахманов Мухаммадгалим

Отец ребёнка: Абускеев Абушахман

Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Абушахманов Минхажеддин

Отец ребёнка: Абускеев Абушахман

Рождение ребёнка
01.03.1866

Дочь: (Абушахманова) Мафтухажан

Отец ребёнка: Абускеев Абушахман

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.