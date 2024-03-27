(Абдряхимова) Фятхия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абускеев Абушахман
Рождение ребёнка
10.08.1858
Сын: Абушахманов Мухаммадгалим
Отец ребёнка: Абускеев Абушахман
Рождение ребёнка
01.01.1861
Отец ребёнка: Абускеев Абушахман
Рождение ребёнка
01.03.1866
Дочь: (Абушахманова) Мафтухажан
Отец ребёнка: Абускеев Абушахман
Смерть
Неизвестно