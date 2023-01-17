Михайлова (Будажапова) Надежда Дампиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Будажапова) Надежда Дампиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2003

Сын: Михайлов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
02.08.2005

Сын: Михайлов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Владимирович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Алексей Владимирович

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