Михайлова (Будажапова) Надежда Дампиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.2003
Сын: Михайлов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
02.08.2005
Сын: Михайлов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Владимирович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно