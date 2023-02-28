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Казначеев Спиридон Зиновьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Казначеев Зиновий Феоктистович

Мать: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Зиновьев Евдоким Спиридонович

Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: (рекрут С 1771) Фома Спиридонович

Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Зиновьев Егор Спиридонович

Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Феодосия Спиридоновна

Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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