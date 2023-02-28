Казначеев Спиридон Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Казначеев Зиновий Феоктистович
Мать: Казначеева ?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Зиновьев Евдоким Спиридонович
Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: (рекрут С 1771) Фома Спиридонович
Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Зиновьев Егор Спиридонович
Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Феодосия Спиридоновна
Мать ребёнка: Казначеева Анисья Степановна
Смерть
Неизвестно