Соколов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.06.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1993
Отец: Соколов Владимир Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2015
Сын: Соколов Артемий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва