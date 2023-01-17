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Соколов Александр Владимирович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

09.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1993

Отец: Соколов Владимир Николаевич

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
06.09.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2015

Сын: Соколов Артемий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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