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Балтина (Вахрамеева) Марина Ивановна
Балтина (Вахрамеева) Марина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.1960
Пол
Женский
Отец
Вахрамеев Иван Яковлевич
1931 г.р.
Мать
Вахрамеева (Леонтьева) Александра Степановна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1960
Отец:
Вахрамеев Иван Яковлевич
Мать:
Вахрамеева Александра Степановна
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