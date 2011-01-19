Балтина (Вахрамеева) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтина (Вахрамеева) Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1960

Отец: Вахрамеев Иван Яковлевич

Мать: Вахрамеева Александра Степановна

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