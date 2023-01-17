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Круглов Василий Казьмич

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Место рождения

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круглов Казьма Алексеевич

Мать: Круглова Матрона Ермиловна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1931

Сын: Круглов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
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