Круглов Василий Казьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1931
Сын: Круглов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Круглова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно