Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Терентьев(?) Петр Александров
Терентьев(?) Петр Александров
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Александр Васильев
1826 г.р.
Мать
Наталья Семенова
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Александр Васильев
Мать:
Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия