Табакаева Мазеина Липатова (Илюшина) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табакаева Мазеина Липатова (Илюшина) Александра Федоровна

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Место рождения

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1923

Дата смерти

12.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Илюшин Федор Александрович

Мать: Елисеева Мария Алексеевна

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
23.02.1940

Муж: Табакаев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1940

Сын: Табакаев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Табакаев Андрей Иванович

Зарубино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
18.07.1955

Дочь: Табакаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Мазеин Николай Петрович

Куракино, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазеин Николай Петрович

Смерть
12.06.1998
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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