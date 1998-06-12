Табакаева Мазеина Липатова (Илюшина) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти12.06.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
23.02.1940
Рождение ребёнка
21.04.1940
Сын: Табакаев Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Табакаев Андрей Иванович
Зарубино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
18.07.1955
Дочь: Табакаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Мазеин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1998
Мыски, Мысковский, Кемеровская область