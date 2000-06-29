Корсунов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.2000
Сын: Корсунов Павел
Мать ребёнка: Корсунова Ирина
Рождение ребёнка
27.02.2003
Сын: Корсунов Никита
Мать ребёнка: Корсунова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсунова Ирина
Место жительства
Неизвестно