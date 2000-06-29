Корсунов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.2000

Сын: Корсунов Павел

Мать ребёнка: Корсунова Ирина

Рождение ребёнка
27.02.2003

Сын: Корсунов Никита

Мать ребёнка: Корсунова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Ирина

Место жительства
Неизвестно
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