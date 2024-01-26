Бларамберг Ипполит Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Петергоф, Петергофский уезд
управляющий Петергофским дворцовым правлением с 1857 г. о нем статья: Котляр П. Управляющий Петергофским дворцовым правлением И. И. Бларамберг. // В тени императорского двора... 2012