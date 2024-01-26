Бларамберг Ипполит Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бларамберг Ипполит Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Петергоф, Петергофский уезд
управляющий Петергофским дворцовым правлением с 1857 г. о нем статья: Котляр П. Управляющий Петергофским дворцовым правлением И. И. Бларамберг. // В тени императорского двора... 2012

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