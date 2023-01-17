Рахимов (Габдрахимов) Али Мухамметшакирович
Место рождения
Дата рождения04.11.1892
Дата смерти03.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1940
Смерть
03.03.1943