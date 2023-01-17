Рахимов (Габдрахимов) Али Мухамметшакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов (Габдрахимов) Али Мухамметшакирович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1892

Дата смерти

03.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.03.1943
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