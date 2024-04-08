Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
1880

Муж: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Кравченко Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1884

Дочь: Кравченко Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.05.1887

Сын: Кравченко Федор Кириллович

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Кравченко Феодора Кирилловна

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Дочь: Кравченко Христина Кирилловна

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Сын: Кравченко Никита Кириллович

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Кравченко Терентий Кириллович

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1904

Дочь: Кравченко Анна Кириловна

Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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