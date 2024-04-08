Кравченко (Алексеенко) Агрепина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Кравченко Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1884
Дочь: Кравченко Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1887
Сын: Кравченко Федор Кириллович
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Кравченко Феодора Кирилловна
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Дочь: Кравченко Христина Кирилловна
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Сын: Кравченко Никита Кириллович
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Кравченко Терентий Кириллович
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1904
Дочь: Кравченко Анна Кириловна
Отец ребёнка: Кравченко Кирилл Петрович
Смерть
Неизвестно