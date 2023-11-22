Пичугин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1988
Бракосочетание
30.04.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.2010
Дочь: Пичугина София Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности