Пичугин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугин Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1966 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1988

Отец: Пичугин Николай Евгеньевич

Мать: Пичугина Елена Владимировна

Бракосочетание
30.04.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.2010

Дочь: Пичугина София Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.2018

Сын: Пичугин Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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