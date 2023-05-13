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Пелагея Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Федул Никифорович

Мать: Марфа Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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