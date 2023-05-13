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Пелагея Федуловна
Пелагея Федуловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федул Никифорович
1792 г.р.
Мать
Марфа Ермиловна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Федул Никифорович
Мать:
Марфа Ермиловна
Смерть
Неизвестно
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