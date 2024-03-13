Козырев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Анна Борисовна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Борис Борисович

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
04.04.1900

Дочь: Козырева Феодора Борисовна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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