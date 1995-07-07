Фирстова (Першина) Лидия Семеновна
Место рожденияАлтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Дата рождения30.11.1927
Дата смерти07.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1927
Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирстов Илья Иванович
Смерть
07.07.1995