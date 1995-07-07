Фирстова (Першина) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирстова (Першина) Лидия Семеновна

Место рождения

Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха

Дата рождения

30.11.1927

Дата смерти

07.07.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1927

Отец: Першин Семён Иванович

Мать: Першина Екатерина Дмитриевна

Алтайский край, Кытмановский район, деревня Макариха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирстов Илья Иванович

Смерть
07.07.1995
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