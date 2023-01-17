Исаев Юрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1980
Отец: Исаев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исаева Диана Владимировна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Максим Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Светлана