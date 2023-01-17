Исаев Юрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Юрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1980

Отец: Исаев Юрий Васильевич

Мать: Исаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаева Диана Владимировна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Максим Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Светлана

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