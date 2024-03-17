Вдовин Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовин Сергей Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1908
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна)
В метрической книге под#88 мужского пола, родители д. Березовца запасной рядовой Дмитрий Сергеев Вдовин и жена Гликерия Степанова, оба православные. Восприемники: д. Мелехова крестьянские дети Констан... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1910
Дочь: (Вдовина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна)
В метрической книге под #21 женского пола, родители д. Березовца крестьянин Д. С. Вдовин и жена Гликерия Степанова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянский сын Федор Алипиев Кондрать... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1912
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна)
В метрической книге под #15 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Д. С. Вдовин и жена Гликерия Степанова, оба православные. Восприемники: д. Мелехова крестьянский сын Константин Степанов Пер... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1913
Сын: Вдовин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна)
В метрической книге под #200 мужского пола, родители д. Березовец крестьянин Д. С. Вдовин и жена Гликерия Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянский сын Иаков Алимпиев Кондра... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1916
Дочь: (Вдовина) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна)
Номер записи № 70 Июль. Родилась 12 / крестили 15 Анастасия – родители: Грузинской волости, дер.Березовца кр-н Дмитрий Сергеев ВДОВИН и законная жена его Гликерия Стефанова, оба православные Восприемн... Показать все
Смерть
Неизвестно