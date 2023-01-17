Киселев Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1924

Сын: Киселев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1929

Сын: Киселев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Агафия Николаевна

Смерть
1980
Орлиное, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
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