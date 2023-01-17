Киселев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1924
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1929
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Орлиное, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения