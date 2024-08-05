Телюков Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Яков Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телюков Антон Леонович

Мать: Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна

Смерть
27.10.1943

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