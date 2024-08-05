Телюков Яков Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.10.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телюков Антон Леонович
Мать: Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Демьяновна
Смерть
27.10.1943