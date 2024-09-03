Антонов Гавриил Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
16.07.1894 ст.
Мать ребёнка: Антонова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Саввина (Антонова) Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Антонова Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно