Антонов Гавриил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Гавриил Тимофеевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
16.07.1894 ст.

Сын: Антонов Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Антонова Анна Матвеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Саввина (Антонова) Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Антонова Анна Матвеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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