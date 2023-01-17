Щепкина-Куперник (Куперник) Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепкина-Куперник (Куперник) Татьяна Львовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.1874

Дата смерти

27.07.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1874 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.07.1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1952
Москва, город федерального значения Москва
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