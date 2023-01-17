Щепкина-Куперник (Куперник) Татьяна Львовна
Место рождения
Дата рождения27.01.1874
Дата смерти27.07.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874 по 1919
Место жительства
С 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.07.1952
Место жительства
По 1952