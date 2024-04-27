Аюпов Роберт Радикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2015
Дочь: Аюпова Аделина Робертовна
Мать ребёнка: Аюпова (Тукбаева) Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
19.12.2018
Дочь: Аюпова Диана Робертовна
Мать ребёнка: Аюпова (Тукбаева) Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
08.11.2022
Дочь: Аюпова Вероника Робертовна
Мать ребёнка: Аюпова (Тукбаева) Светлана Евгеньевна