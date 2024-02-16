Середкин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тюрина Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно