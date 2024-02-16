Середкин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тюрина Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Середкин Андрей Егорович

Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середкин Устинья Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середкин Устинья Устиновна

Смерть
Неизвестно
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