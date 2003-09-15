Баяндина Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1926
Дата смерти15.09.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926
Отец: Долдин Василий Кириллович
Мать: Долдина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
22.10.1949
Дочь: Шипицына Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
09.06.1951
Дочь: Аристова Татьяна Афонасьевна
Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
03.06.1953
Дочь: Миннуллина Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
14.11.1957
Дочь: Кошкина Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич
Рождение ребёнка
06.02.1961
Дочь: Баяндина Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич
Смерть
15.09.2003