Савин Степан Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти02.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Савин Алексей Петров
Место жительства
С 1896
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Сохарева Дарья Степанова
Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева
Бракосочетание
Около 1903
Жена: Савина Агрипина Фотеева
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Ермолаева Матрена Степановна
Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Третьякова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева
Военная служба
Около 1915
4-й гренадерский Несвижский полк. Воинское звание: Ефрейтор
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева
Рождение ребёнка
20.03.1922
Дочь: Крехтунова Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева
Смерть
02.01.1952