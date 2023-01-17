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Савин Степан Алексеев

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Место рождения

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

02.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Савин Алексей Петров

Мать: Савина Пелагея Гавриилова

Сашино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Место жительства
С 1896
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Сохарева Дарья Степанова

Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1903

Жена: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Ермолаева Матрена Степановна

Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Третьякова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
Около 1915
4-й гренадерский Несвижский полк. Воинское звание: Ефрейтор
Рождение ребёнка
1918

Сын: Савин Георгий Степанович

Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.03.1922

Дочь: Крехтунова Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.01.1952
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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