Лысов Ксенофонт Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Ксенофонт Игнатьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

28.09.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: Лысов Игнат Романович

Мать: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1836 ст.

Сын: Лысов Акила Ксенофонтович

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.

Сын: Лысов Павел Ксенофонтович

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1838 ст.

Сын: Лысов Владимир Ксенофонтович

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1839 ст.

Сын: Лысов Евграф Ксенофонтович

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1841 ст.

Сын: Лысов Трофим Ксенофонтович

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1843 ст.

Сын: Лысов Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Ксенофонтовна

Мать ребёнка: - Васса Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.09.1867 ст.
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