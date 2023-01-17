Лысов Ксенофонт Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смерти28.09.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: Лысов Игнат Романович
Мать: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
07.07.1836 ст.
Сын: Лысов Акила Ксенофонтович
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.
Сын: Лысов Павел Ксенофонтович
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1838 ст.
Сын: Лысов Владимир Ксенофонтович
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1839 ст.
Сын: Лысов Евграф Ксенофонтович
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1841 ст.
Сын: Лысов Трофим Ксенофонтович
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
30.01.1843 ст.
Сын: Лысов Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: - Васса Петровна
Смерть
28.09.1867 ст.