Митрофанов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Степан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Улядаровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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