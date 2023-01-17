Мархниба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бикмухамет Дяминов
Отец ребёнка: Дямин Аббязов
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Магрифа Дяминева
Отец ребёнка: Дямин Аббязов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дямин Аббязов
Смерть
Неизвестно