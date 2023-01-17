Мархниба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мархниба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бикмухамет Дяминов

Отец ребёнка: Дямин Аббязов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Магрифа Дяминева

Отец ребёнка: Дямин Аббязов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дямин Аббязов

Смерть
Неизвестно
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