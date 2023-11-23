Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Яков Васильев
Мать: Василиса Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Андреев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Андреев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Андреев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Андреев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Андреев
Смерть
Неизвестно