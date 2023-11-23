Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Яков Васильев

Мать: Василиса Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Андреев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Андреев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Андреев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Андреев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Андреев

Смерть
Неизвестно

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