Куштан Шумаф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куштан Шумаф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1820 г.р.

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1849 ст.

Отец: не указан

Мать: Куштан Сас

Место жительства
1875 ст.
Гривенско-Черкесская, Темрюкский уезд
До упразднения и расселения станицы в 1888-1892г жил там с своей семьей, трудился хлеборобом
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куштан Чиц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Тагир Шумафович

Мать ребёнка: Куштан Чиц

Смерть
Неизвестно
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