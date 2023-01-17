Куштан Шумаф
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1849 ст.
Отец: не указан
Мать: Куштан Сас
Место жительства
1875 ст.
Гривенско-Черкесская, Темрюкский уезд
До упразднения и расселения станицы в 1888-1892г жил там с своей семьей, трудился хлеборобом
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куштан Чиц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куштан Чиц
Смерть
Неизвестно