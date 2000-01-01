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Коновалова (Денисова) Клавдия Михайловна
Коновалова (Денисова) Клавдия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Дата смерти
Около 1955
Пол
Женский
Отец
Денисов Михаил
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Денисов Михаил
Мать: не указана
Смерть
Около 1955
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