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Андреев Григорий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

27.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Андреев Антон Захарович

Мать: Андреева (Андреева) Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1835

Сын: Андреев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна

Рождение ребёнка
16.04.1841

Сын: Андреев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елфимова (Андреева) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андреев Касьян Григорьевич

Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна

Смерть
27.03.1880
Похороны
29.03.1880

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