Андреев Григорий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти27.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Андреев Антон Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1835
Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна
Рождение ребёнка
16.04.1841
Сын: Андреев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елфимова (Андреева) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андреев Касьян Григорьевич
Мать ребёнка: Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна
Смерть
27.03.1880
Похороны
29.03.1880