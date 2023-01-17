Мусоргский Модест Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусоргский Модест Петрович

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Место рождения

Карево, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.03.1839

Дата смерти

16.03.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Место жительства
С 1838 по 1849
Карево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение
09.03.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Карево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1849 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.03.1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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