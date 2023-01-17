Мусоргский Модест Петрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1839
Дата смерти16.03.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1838 по 1849
Рождение
09.03.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1849 по 1881
Смерть
16.03.1881