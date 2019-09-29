Петрова (Дёмина) Ираида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Дёмина) Ираида Федоровна

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Место рождения

село Большое Кельдюшево Большемаресьевского района Горьковской обл

Дата рождения

03.03.1933

Дата смерти

29.09.2019

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933

Отец: Дёмин Федор Степанович

Мать: Дёмина Анна Егоровна

село Большое Кельдюшево Большемаресьевского района Горьковской обл
Рождение ребёнка
28.01.1962

Дочь: Петрова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Петров Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Юрий Петрович

Смерть
29.09.2019
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