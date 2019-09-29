Петрова (Дёмина) Ираида Федоровна
Место рождениясело Большое Кельдюшево Большемаресьевского района Горьковской обл
Дата рождения03.03.1933
Дата смерти29.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1933
Отец: Дёмин Федор Степанович
Мать: Дёмина Анна Егоровна
село Большое Кельдюшево Большемаресьевского района Горьковской обл
Рождение ребёнка
28.01.1962
Дочь: Петрова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Петров Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Юрий Петрович
Смерть
29.09.2019