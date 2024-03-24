Радкевич Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Радкевич Степан

Мать ребёнка: Радкевич Зиновия

Рождение ребёнка
1895

Сын: Радкевич Иван

Мать ребёнка: Радкевич Зиновия

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Минченя Просковья

Мать ребёнка: Радкевич Зиновия

Рождение ребёнка
1902

Сын: Радкевич Семён

Мать ребёнка: Радкевич Зиновия

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Радкевич Зиновия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радкевич Иосиф

Мать ребёнка: Радкевич Зиновия

Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Уречье, Любанский район, Минская область
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