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Черкунова Александра Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Митрофан Артемьев

Мать: Ирина Максимова

Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.

Дочь: Карюканова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Черкунов Сергей Давыдович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Черкунов Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Черкунов Сергей Давыдович

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкунов Сергей Давыдович

Смерть
Неизвестно
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