Черкунова Александра Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Митрофан Артемьев
Мать: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.
Дочь: Карюканова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Черкунов Сергей Давыдович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Черкунов Сергей Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно